Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 11: Die Olympiade ruft
42 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12
Trotz eifrigen Trainings reichen Codys Zeiten nicht an die der Weltklasseschwimmer heran. Als ihm Liz Brooks einen Sponsoring-Vertrag anbietet, hofft er wieder auf eine Olympia-Teilnahme ... Alex und Mitch sind nach einer verkorksten Verabredung auf dem Weg nach Hause, als sie in einen Mega-Stau geraten. So verbringen sie die Nacht in einem Rettungsschwimmer-Turm. Als Newman sie am nächsten Morgen unter einer Decke aneinander gekuschelt findet, ist das Missverständnis perfekt ...
