Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Die Olympiade ruft

SAT.1Staffel 9Folge 11vom 26.07.2025
Die Olympiade ruft

Die Olympiade ruftJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 11: Die Olympiade ruft

42 Min.Folge vom 26.07.2025Ab 12

Trotz eifrigen Trainings reichen Codys Zeiten nicht an die der Weltklasseschwimmer heran. Als ihm Liz Brooks einen Sponsoring-Vertrag anbietet, hofft er wieder auf eine Olympia-Teilnahme ... Alex und Mitch sind nach einer verkorksten Verabredung auf dem Weg nach Hause, als sie in einen Mega-Stau geraten. So verbringen sie die Nacht in einem Rettungsschwimmer-Turm. Als Newman sie am nächsten Morgen unter einer Decke aneinander gekuschelt findet, ist das Missverständnis perfekt ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen