Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Jessie will's wissen

SAT.1Staffel 9Folge 12vom 22.12.2023
Jessie will's wissen

Jessie will's wissenJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 12: Jessie will's wissen

42 Min.Folge vom 22.12.2023Ab 12

Während die Weltklassetaucherin Meghan einen Unterwasser-Werbefilm dreht, sind J. D. und Jessie auf der Jagd nach Hummern. Auf dem Meeresgrund entdeckt Jessie eine Höhle, doch ihre Neugier wird ihr zum Verhängnis. Kaum ist sie hineingeschwommen, bricht die Höhle zusammen. In Jessies Sauerstoff-Flasche ist nur noch Luft für drei Minuten ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen