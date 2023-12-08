Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Flugzeugabsturz - Teil 2

SAT.1Staffel 9Folge 2vom 08.12.2023
Folge 2: Der Flugzeugabsturz - Teil 2

42 Min.Folge vom 08.12.2023Ab 12

Craig, der mit Newman zu dem gesunkenen Flugzeug getaucht ist, um nach Überlebenden zu suchen, wird von April wahrgenommen, die nun alle davon überzeugen will, dass sie gerettet werden. Nachdem Craig wieder aufgetaucht ist, berichtet er den anderen von der aussichtslosen Lage, in der sich die Verletzten befinden. Auch Neely ist im Einsatz, wird aber von einem Wrackteil getroffen und geht unter - ein hochdramatischer Kampf ums Überleben beginnt ...

