Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Haie, Lügen und ein Wunder

SAT.1Staffel 9Folge 3vom 24.09.2024
Haie, Lügen und ein Wunder

Folge 3: Haie, Lügen und ein Wunder

42 Min.Folge vom 24.09.2024Ab 6

Ein privater Rettungsschwimmerdienst macht "Baywatch" Konkurrenz. Die Chefin von "Bayguard", Alex Ryker, lässt keinen Zweifel daran, dass sie Mitch und seiner Truppe den Vertrag mit dem County um jeden Preis abjagen will. Sie hat Chief Johnson bereits Videobänder mit atemberaubenden Rettungsszenen vorgeführt, die ihre Wirkung nicht verfehlt haben. Doch dann bemerkt Mitch, dass "Bayguard" die spektakulären Aktionen mit bezahlten Stuntmen inszeniert ...

