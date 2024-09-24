Haie, Lügen und ein WunderJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 3: Haie, Lügen und ein Wunder
42 Min.Folge vom 24.09.2024Ab 6
Ein privater Rettungsschwimmerdienst macht "Baywatch" Konkurrenz. Die Chefin von "Bayguard", Alex Ryker, lässt keinen Zweifel daran, dass sie Mitch und seiner Truppe den Vertrag mit dem County um jeden Preis abjagen will. Sie hat Chief Johnson bereits Videobänder mit atemberaubenden Rettungsszenen vorgeführt, die ihre Wirkung nicht verfehlt haben. Doch dann bemerkt Mitch, dass "Bayguard" die spektakulären Aktionen mit bezahlten Stuntmen inszeniert ...
