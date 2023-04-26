Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 22: Fliegende Fische
46 Min.Folge vom 26.04.2023Ab 6
Cort trifft einen alten Freund aus früheren Tagen wieder, von dem er glaubte, er sei vor einem Jahr beim Schwimmen tödlich verunglückt. Das Wiedersehen fällt jedoch nicht sehr freundlich aus ... Für Mitch, Craig und Garner wird ein Ausflug mit dem Gleitschirm in den Santa Monica Mountains zum Verhängnis, als Mitch mit seinem Gerät in eine tiefe Schlucht stürzt ...
