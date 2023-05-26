Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 19: Der Strandpoet
42 Min.Folge vom 26.05.2023Ab 12
Shaunie hat einen neuen Verehrer: Ian, ein Poet, der am Strand Gedichte schreibt und nebenbei mit einem Metalldetektor nach verlorenen Gegenständen sucht, um seinen Lebensunterhalt aufzubessern. Die Juwelenräuber Clark und Beggs kaufen Ian das Metallsuchgerät ab, um ihre am Strand versteckte, gestohlene Schmuckkassette zu suchen. Doch die Kassette scheint verschwunden zu sein. Als Clark am nächsten Morgen tot aus dem Wasser geborgen wird, hat Shaunie einen schlimmen Verdacht ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick