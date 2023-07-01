Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 21: Schmutzige Kämpfe
42 Min.Folge vom 01.07.2023Ab 12
Mitch trainiert Matt in Kickboxen, nachdem er früher selbst einmal ein Champion war. Nun kann Matt an einem Amateurturnier in Venice teilnehmen. In den ersten Runden hat er großen Erfolg und schafft es bis ins Finale. Dort steht er dem höchst aggressiven Steve Thorn gegenüber. Unter den Zuschauern ist auch Michael Branson, der seit langer Zeit ein großer Feind von Mitch ist. Unabsichtlich gibt Thorn nun Branson die Gelegenheit, sich an Mitch zu rächen ...
