Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Angeturnt und durchgeknallt

SAT.1Staffel 5Folge 22vom 26.08.2023
Angeturnt und durchgeknallt

Angeturnt und durchgeknalltJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 22: Angeturnt und durchgeknallt

42 Min.Folge vom 26.08.2023Ab 12

Hobie ist aufgeregt, denn er hat ein neues Idol: Stuntman Johnny Danger. Der virtuose Motorradfahrer animiert Hobie und seine minderjährigen Freunde, Alkohol zu trinken. Am nächsten Tag zieht Mitch die Leichen zweier Jungs aus dem Wasser.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen