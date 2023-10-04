Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 22: Gold!
41 Min.Folge vom 04.10.2023Ab 6
Bei einem gemeinsamen Tauchgang mit Stephanie findet Cody auf dem Meeresgrund eine spanische Golddublone. Er lässt die Münze schätzen und erfährt, dass sie äußerst wertvoll ist. Deshalb kehrt er noch einmal mit Stephanie zu der Fundstelle zurück. Dabei stoßen sie überraschenderweise auf einen Behälter voller Kokain, den zwei Drogenkuriere dort kurz zuvor deponiert hatten. Als die beiden Gangster plötzlich auftauchen, kommt es zu einem erbitterten Kampf auf Leben und Tod ...
