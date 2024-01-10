Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 22: Der Unwiderstehliche
42 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 6
Alex tut ihrem alten Freund Sam den Gefallen, sich ein paar Tage um seine Braut Diane zu kümmern - in Kürze wollen die beiden heiraten. Doch als Diane Mitch kennen lernt, ist von Hochzeit plötzlich keine Rede mehr: Sie hat sich unsterblich in den Rettungsschwimmer verliebt ... Als Alex am Strand entlang joggt, trifft sie auf eine vermummte Gestalt. Es ist ein Junge, der an einer Hautkrankheit leidet. Er darf sich niemals der Sonne aussetzen, doch er liebt den Strand über alles.
