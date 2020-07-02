Beauty & The Nerd
Folge 5: Der Einzug ins Finale
112 Min.Folge vom 02.07.2020Ab 12
Heute streifen die verbleibenden Nerds ihre alten Hüllen ab. Für ihr Style-Upgrade sorgt Designer und Stargast Thomas Rath. Für wen ist der Blick in den Spiegel nach dem Umstyling ein großer Schreck? Und bei wessen Anblick kommen die Beautys ins Schwärmen? Anschließend wird es für die Nerds rasant: Sie müssen sich von einem Boot in die Fluten stürzen, um ihre Beautys zu retten. Wer beweist wahren Heldenmut und kämpft sich am schnellsten zu seiner Partnerin durch die Wellen?
