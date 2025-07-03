Neuzugang auf Koh Samui: Sexy Nerdin mischt die Villa aufJetzt kostenlos streamen
Beauty & The Nerd
Folge 2: Neuzugang auf Koh Samui: Sexy Nerdin mischt die Villa auf
113 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12
Die Sonne geht über Koh Samui auf und mit ihr zieht frischer Wind in die Villa ein! Nach dem ersten Exit sorgt die neue sexy Nerdin für Aufregung unter den Teilnehmern. Sie verdreht Beautys und Nerds gleichermaßen den Kopf. Doch die Nerdin hat bereits ihren eigenen Beauty-Mann an ihrer Seite. Wie wird sich die Dynamik in der Villa entwickeln? Eines ist sicher: Mit diesem neuen Team wird es garantiert spannend!
