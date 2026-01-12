Between the lines
Folge 1: The Line we Draw
26 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 6
Es ist Saisonstart und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. David, Mathilde, Giulia und Nicolas trainieren für Europas wichtigstes Freestyle-Event, das LAAX Open. Sie geben Einblicke in ihre individuellen Mentalitäten – inklusive ihrer Leidenschaften und Hobbys – und erzählen, wie sie sich auf die intensiven körperlichen Anforderungen ihrer Sportarten vorbereiten.
