The Line we Draw

Joyn CHStaffel 1Folge 1vom 12.01.2026
Folge 1: The Line we Draw

26 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 6

Es ist Saisonstart und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. David, Mathilde, Giulia und Nicolas trainieren für Europas wichtigstes Freestyle-Event, das LAAX Open. Sie geben Einblicke in ihre individuellen Mentalitäten – inklusive ihrer Leidenschaften und Hobbys – und erzählen, wie sie sich auf die intensiven körperlichen Anforderungen ihrer Sportarten vorbereiten.

