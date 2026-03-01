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Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission

Untergang der Silberflotte (1)

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 1vom 23.03.2026
Untergang der Silberflotte (1)

Untergang der Silberflotte (1)Jetzt kostenlos streamen

Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission

Folge 1: Untergang der Silberflotte (1)

40 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12

Rick und Marty Lagina reisen gemeinsam mit Matty Blake nach Florida. Die Schatzsucher treffen dort auf Gary Drayton, der auf der Suche nach Gold, Silber und Juwelen aus einem im Jahr 1715 versunkenen Schiff der Spanier ist.

Weitere Folgen in Staffel 2

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