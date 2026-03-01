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Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission

Der Schatz in der Mine

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 4vom 23.03.2026
Der Schatz in der Mine

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Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission

Folge 4: Der Schatz in der Mine

41 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12

Die Lagina-Brüder und Matty Blake bieten zwei Schatzsuchern in Utah ihre Hilfe an. Tief unter der Erde, in der sagenumwobenen Josephine-Mine, soll eine Menge Gold liegen.

Weitere Folgen in Staffel 2

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