Untergang der Silberflotte (2)Jetzt kostenlos streamen
Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission
Folge 5: Untergang der Silberflotte (2)
41 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Matty Blake reist zurück an die Treasure Coast im Osten Floridas, um sich mit John Brandon und seinem Team zu treffen. Gemeinsam tauchen sie zum Wrack des spanischen Schiffes, das 1715 versunken ist und einige Schätze bergen soll.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren