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Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission

Pancho Villa

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 7vom 30.03.2026
Pancho Villa

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Beyond Oak Island - Die Schatzsucher auf geheimer Mission

Folge 7: Pancho Villa

41 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

Die Lagina-Brüder und Matty Blake stehen mit ihrer Erfahrung und ihrem Know-How einer Gruppe Schatzsucher in El Paso, Texas, zur Seite. Gemeinsam stellen sie das einstige Versteck des mexikanischen Guerilla-Kommandanten Pancho Villa auf den Kopf.

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