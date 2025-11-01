Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Kein Glück, Charlie

Sony PicturesStaffel 1Folge 21
Kein Glück, Charlie

Kein Glück, CharlieJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 21: Kein Glück, Charlie

25 Min.

Tony bittet Jeannie, nicht dauernd für ihn zu zaubern. Jeannie schwört den heiligen Eid der hilfreichen Geister. Wenig später wird Tony von den beiden chinesischen Geheimagenten Wong und Chan entführt. Die beiden wollen militärische Geheimnisse aus Tony herauspressen. Jeannie kann ihm nicht helfen: Wenn sie ihren Eid bricht, verliert sie ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten. Allerdings gibt es eine Möglichkeit: Wenn sie Tony hilft, kann sie Rogers hilfreicher Geist werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Sony Pictures
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen