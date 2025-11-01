Bezaubernde Jeannie
Folge 23: Das Golfturnier
25 Min.
Tony, der selbst nicht Golf spielt, muss General Peterson auf dem Golfplatz einige dringende Papiere überbringen. Er wird von Peterson eingeladen, einige Schläge zu versuchen. Weil er von Jeannie begleitet wird, gelingen ihm natürlich die schwierigsten Schläge. Das veranlasst den begeisterten General Peterson, Tony zu seinem Partner im Match gegen Admiral Tugwell zu bestimmen - und nichts kann ihn umstimmen. Im Spiel gegen seinen Rivalen erlebt Peterson dann eine Überraschung.
