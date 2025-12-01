Das Geheimnis der KristallkugelJetzt kostenlos streamen
Bezaubernde Jeannie
Folge 25: Das Geheimnis der Kristallkugel
25 Min.
Die Magierin und Hellseherin Madame Zolta überrascht Roger mit Kenntnissen über seine Vergangenheit. Er und Tony werden zu einer Séance bei Madame Zolta eingeladen. Als sich Tony daran macht, die Methoden dieses Mediums zu erforschen, beschert ihm das einige überraschende Momente mit NASA-Psychiater Dr. Bellows. Als Madame Zolta in einer weiteren Séance Tonys Onkel und Tante erscheinen lässt, kommt er endgültig hinter ihren Schwindel: Tony hat keine Onkel und Tanten.
