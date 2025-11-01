Bezaubernde Jeannie
Folge 28: Jeannie schwört Rache
25 Min.
Der Schah von Pakuait ist ein Öllieferant der USA. Deshalb soll seine Tochter, Prinzessin Tarji, ihren Besuch in den Staaten genießen. Um dies zu gewährleisten, wird ihr Tony als Begleiter zur Seite gestellt. Da teilt ihm Jeannie mit, dass sie Prinzessin Tarji töten muss, denn deren Familie hatte ihre Familie vor 3000 Jahren schwer beleidigt. Das wäre ja nun schon Problem genug für Tony, aber es kommt noch schlimmer: Prinzessin Tarji verliebt sich in ihn - und Jeannie sieht rot.
