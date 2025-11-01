Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Jeannie schwört Rache

Sony PicturesStaffel 1Folge 28
Jeannie schwört Rache

Bezaubernde Jeannie

Folge 28: Jeannie schwört Rache

25 Min.

Der Schah von Pakuait ist ein Öllieferant der USA. Deshalb soll seine Tochter, Prinzessin Tarji, ihren Besuch in den Staaten genießen. Um dies zu gewährleisten, wird ihr Tony als Begleiter zur Seite gestellt. Da teilt ihm Jeannie mit, dass sie Prinzessin Tarji töten muss, denn deren Familie hatte ihre Familie vor 3000 Jahren schwer beleidigt. Das wäre ja nun schon Problem genug für Tony, aber es kommt noch schlimmer: Prinzessin Tarji verliebt sich in ihn - und Jeannie sieht rot.

