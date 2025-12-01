Bezaubernde Jeannie
Folge 30: Der Gedächtnisschwund
25 Min.
Tony teilt Jeannie mit, dass er eine Freundin seiner Tante ausführen muss, Miss Francine Gordon. Jeannie ist natürlich eifersüchtig. Doch dann passiert etwas, was Jeannie sehr glücklich macht: Ihr Meister verliert sein Gedächtnis, als er sich am Kopf stößt - allerdings nur in Bezug auf Jeannie. Er hat vergessen, dass sie ein Flaschengeist ist und scheint verliebt in sie zu sein. Dann passiert das, wovon Jeannie immer schon geträumt hat: Tony macht ihr einen Heiratsantrag ...
