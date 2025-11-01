Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Die falsche Flasche

Sony PicturesStaffel 2Folge 1
Die falsche Flasche

Bezaubernde Jeannie

Folge 1: Die falsche Flasche

24 Min.

Genau drei Jahre ist es her, dass Tony auf einer Insel im Pazifik die Flasche fand, in der Jeannie lebte, und sie daraus befreite. Jeannie findet, das muss gefeiert werden. Als Tony jedoch statt der geplanten Party mal wieder arbeiten - sprich: in den Weltraum düsen - muss, blinzelt Jeannie kurz, und schon befindet sich der NASA-Mann auf der romantischen Insel. Und wieder findet er eine Flasche, doch der entsteigt diesmal keine hübsche Jeannie, sondern der böse blaue Dschinn ...

Bezaubernde Jeannie
Sony Pictures
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen