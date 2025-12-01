Ein Zwilling kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
Bezaubernde Jeannie
Folge 23: Ein Zwilling kommt selten allein
24 Min.
Seit zehn Jahren ist General Peterson nun im Amt - Grund genug, eine große Feier auszurichten. Petersons Untergebene wollen ihn mit einem Auftritt von Sammy Davis jr. überraschen, den der General grenzenlos verehrt. Doch als Tony mit der Organisation beauftagt wird, hat er wenig Glück: Der große Entertainer lässt ihn abblitzen, da er auf ein Jahr hinaus völlig ausgebucht ist. Nun ist guter Rat teuer - und wieder einmal sind Jeannies Zauberkünste der letzte Ausweg ...
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland