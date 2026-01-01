Zum Inhalt springenBarrierefrei
Napoleon ist selbst dran schuld

FavesStaffel 2Folge 28
Folge 28: Napoleon ist selbst dran schuld

24 Min.

Der geschichtsbegeisterte Tony spricht gegenüber Jeannie eines Tages enthusiastisch von Napoleon und dessen strategischem Geschick. Kurzerhand lässt der Flaschengeist den großen Korsen persönlich erscheinen, damit Tony ein Gespräch mit dem verehrten Strategen führen kann. Tony will die Chance nutzen, um Napoleon auf den Fehler des Russlandfeldzugs hinzuweisen - doch Napoleon will davon nichts hören: Er hält Tony für einen russischen Spion und droht ihm mit der Guillotine ...

