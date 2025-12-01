Bezaubernde Jeannie
Folge 29: Wie soll das weitergehen?
25 Min.
Jeannies größter Wunsch, dass ihr geliebter Meister ihr einen Heiratsantrag macht, scheint in greifbare Nähe zu rücken, als Tony eine wichtige Information erhält: Flaschengeister sollen angeblich ihre Zauberkraft verlieren, wenn sie einen Sterblichen heiraten. Das gefällt Tony außerordentlich gut, glaubt er doch, dann endlich von Jeannies Streichen befreit zu sein. Doch einen Haken hat die Sache: Sollten die beiden Kinder haben, könnten diese die Zauberkraft erben ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland