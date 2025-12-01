Bezaubernde Jeannie
Folge 31: Die Jagd-Party
24 Min.
Ausgerechnet an dem Abend, an dem ein dienstliches Gespräch mit Dr. Bellows stattfinden soll, ist Roger auf ein Kostümfest eingeladen. Um dem Gespräch aus dem Weg zu gehen, behaupten Roger und Tony, sie müssten an dem fraglichen Abend auf die Jagd. Doch Bellows' Frau kommt hinter das Geheimnis, und so erscheint das Ehepaar Bellows ebenfalls auf der Party, um die Schwindler auffliegen zu lassen. Zum Glück gibt es Jeannie, die den beiden eine Jägerkluft auf den Leib zaubert ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick