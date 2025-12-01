Bezaubernde Jeannie
Folge 21: Wem die Geisterstunde schlägt
25 Min.
Freudige Überraschung für Tony: Ein alter Onkel aus England hat ihm seinen Landsitz vererbt. Tony macht sich zusammen mit Jeannie und Roger auf die Reise, um das Schlösschen vor Ort zu begutachten. Doch als sie ankommen, erleben sie eine Enttäuschung: Der Besitz ist reichlich verwahrlost, und zu spuken scheint es außerdem. Wie gut, dass Jeannie keine Angst vor anderen Geistern hat. Auch Tony lässt sich nicht so leicht einschüchtern, sondern geht zum Gegenangriff über ...
Bezaubernde Jeannie
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
0
