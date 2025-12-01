Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Scheidung à la Jeannie

Staffel 3Folge 22

Bezaubernde Jeannie

Folge 22: Scheidung à la Jeannie

25 Min.

Jeannie möchte beweisen, dass sie auch ohne Zauberkräfte eine gute Hausfrau sein könnte, so wie Mrs. Bellows. Und so verzichtet sie eine Woche lang freiwillig auf alle Zauberkünste - das Ergebnis ist jedoch ein schreckliches Durcheinander, das Tony auf die Nerven geht. Er würdigt Jeannies Bemühungen überhaupt nicht, und nun ist sie so beleidigt, dass sie sich bei Mrs. Bellows ausweint. Diese ist der Meinung, dass Jeannie sich von dem herzlosen Sadisten trennen muss ...

