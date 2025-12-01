Bezaubernde Jeannie
Folge 3: Die Diamantenbucht
25 Min.
Tony und Jeannie machen Urlaub auf Hawaii, wo der Astronaut ein Fernsehinterview gibt. Jeannie ist mit im Bild, und das lockt einen Ganoven an, der es auf ihren wertvollen Schmuck abgesehen hat. Der Gauner verspricht ihr eine ganze Bucht voller Diamanten, wenn er dafür ihren wertvollen Skarabäus erhält. Jeannie lässt sich darauf ein - doch als sie bemerkt, dass sie betrogen wurde, sieht es schlecht für den Gangster aus: Jeannie hat weitaus mehr Tricks auf Lager als er ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland