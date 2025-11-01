Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jeannie im Nachtclub

Sony PicturesStaffel 4Folge 24
Folge 24: Jeannie im Nachtclub

23 Min.

Als Tony und Jeannie mit Roger und dessen neuer Freundin Betty ausgehen wollen, sieht Jeannies böse Schwester wieder mal eine Chance gekommen, für Chaos und Unfrieden zu sorgen. Sie verkleidet sich als Pressesprecherin und lockt Dr. Bellows in einen Nachtclub, wo sie für Missverständnisse und Verwicklungen sorgt. Als anschließend alle zu Tony nach Hause gehen, muss das Ehepaar Bellows miterleben, wie sich Jeannie und ihre intrigante Schwester streiten, dass die Fetzen fliegen ...

Sony Pictures
