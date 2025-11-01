Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Wer ist der Pokerhai?

Sony Pictures
Staffel 5
Folge 25
Wer ist der Pokerhai?

Bezaubernde Jeannie

Folge 25: Wer ist der Pokerhai?

24 Min.

Ein Betrüger, der NASA-Offiziere beim Pokerspiel übers Ohr haut, treibt schon seit geraumer Zeit sein Unwesen. Die Polizei versucht schon lange, den Mann hinter Gitter zu bringen, doch bis jetzt hat sie erst einen Verdächtigen: Ausgerechnet Roger Healey, Tonys Freund und Weggefährte, soll der gefährliche Pokerhai sein. Doch Rogers Glück im Spiel ist nur auf Jeannies freundliche Hilfe zurückzuführen - ebenso wie die schließliche Überführung des wahren Betrügers ...

