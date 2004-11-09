Bianca - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 008
Noch bevor Denise ihn entdeckt, taucht Oliver im Wasser ab und schwimmt außer Sichtweite. Durchnässt rettet er sich ins Restaurant "Fisch vor Fun" und bittet seinen Kumpel Matthias, keine weiteren Fragen zu stellen. Zur selben Zeit ist Bianca völlig überfordert damit, das Ruderboot zurück an Land zu manövrieren. Glücklicherweise sieht Eddie ihre hilflosen Versuche und bringt Bianca sicher ans Ufer zurück. Am Abend lädt Katy Viktor zu sich in die Wohnung ein und gaukelt ihm vor, dass sie sich immer noch nach ihm sehne. Unterdessen hat Oliver das Gutshaus in ein Märchenschloss verwandelt. Ess- und Wohnzimmer erstrahlen im Kerzenschein, der Tisch ist liebevoll nur für Bianca und ihn gedeckt. Oliver schenkt Bianca Perlenohrringe, die beiden schweben tanzend durch die Räume. Er bittet sie, die Nacht mit ihm zu verbringen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick