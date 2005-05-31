Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 145

TelenovelaStaffel 10Folge 10vom 31.05.2005
43 Min.Folge vom 31.05.2005Ab 6

Bianca und Oliver gehen einmal mehr in der Gewissheit auseinander, dass der Verstand über das Herz gesiegt hat. Schockiert nehmen alle auf, was mit Judith passiert ist, nur Oliver und Bianca bekommen wegen ihres geheimen Treffens zunächst davon nichts mit. Für Pascal allerdings hat der Plan nicht hundertprozentig funktioniert.

