Bianca - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 207
43 Min.Folge vom 07.09.2005Ab 6
Bianca und Eddie denken über ihre Zukunft nach, und Bianca stellt sich vor, wie es wäre nach dem Diplom in der Wellinghoff-Bank mit Oliver zu arbeiten. Die Bank ist in Schwierigkeiten. Ein Großkunde will seine Konten auflösen, doch Oliver hat den Verdacht, dass Pascal dahinter steckt. Es kommt zum Konflikt zwischen den Brüdern.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick