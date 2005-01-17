Bianca - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 055
43 Min.Folge vom 17.01.2005Ab 6
Judith entschuldigt sich bei Oliver und will ihn zu einem romantischen Abend überreden. Oliver aber sitzt geistesabwesend neben Judith, und seine Gedanken kreisen um Bianca. Judith packt daraufhin ihre Sachen und zieht in ein Gästezimmer. Währenddessen gehen Pascal und Maren gemeinsam essen. Als Pascal Maren wiederholt betatscht, stürmt Maren aufgebracht aus dem Fisch for Fun. Katy, die sich zur selben Zeit mit Alexander in Marens "sturmfreier Bude" treffen will, erschrickt sehr, als anstelle von Alexander Maren wieder in der Tür steht.
