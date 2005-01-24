Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 060

TelenovelaStaffel 4Folge 15vom 24.01.2005
43 Min.Folge vom 24.01.2005Ab 6

Heiko lässt sich für "Margret" alias Sofia von einem asiatischen Tätowierkünstler das chinesische Schriftzeichen für "Liebe" tätowieren. Sofia taumelt vor Verliebtheit, traut sich aber nicht, sich auch eine Tätowierung machen zu lassen. Zur selben Zeit verführt Katy Alexander in seinem ehelichen Schlafzimmer. Bianca und Oliver, die sich wieder dem Liebesspiel in "ihrer" Villa hingeben, werden dabei durchs Fenster von Pascal beobachtet.

