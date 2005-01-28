Bianca - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 064
Als Bianca Judith zur bevorstehenden Hochzeit gratuliert, kämpft sie mit den Tränen. Doch sie gibt sich tapfer und wünscht Judith alles Gute. Katy behauptet gegenüber Alexander, Pascal hätte sie sexuell bedrängt und ihr gedroht den Sachverhalt umzudrehen, falls sie ihn abweisen sollte. Alexander sieht daraufhin ein, dass es ein Fehler war zu glauben, Maren hätte Pascal sexuell bedrängt. Mit einem großzügigen Geschenk entschuldigt er sich bei ihr. Unterdessen erteilt Pascal einem gewissen Karl Schmidt den Auftrag, die Vögel des Vogelschutzgebietes zu vergiften, das an das Wasserwerk angrenzt, in das Oliver und Katy investiert haben. Tina erfindet den 75. Geburtstag ihres Großvaters als Grund, um Judith für das Amt der Trauzeugin abzusagen.
