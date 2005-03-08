Bianca - Wege zum Glück
Folge 15: Folge 090
Pascal ist beleidigt, als sich Bianca wieder weigert mit ihm zu schlafen. Katy provoziert Pascal als sie erfährt, dass er Bianca noch immer nicht verführen konnte. Nachdem Oliver und Judith aus den Flitterwochen zurückgekehrt sind, geht Bianca ihnen aus dem Weg. Am liebsten würde sie Oliver nie wieder sehen. Pascal jedoch arrangiert heimtückisch ein einsames Treffen zwischen den beiden. Als sich Bianca und Oliver unvermittelt gegenüber stehen, reagieren beide wie vom Blitz getroffen. Unterdessen forscht Eddie nach Informationen über Helga. Denise erklärt ihm, das Helga nicht wisse, wer der Vater ihres Kindes ist. Helga habe ein Kind gewollt, egal von wem.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick