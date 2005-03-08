Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 090

TelenovelaStaffel 6Folge 15vom 08.03.2005






43 Min.Folge vom 08.03.2005Ab 6

Pascal ist beleidigt, als sich Bianca wieder weigert mit ihm zu schlafen. Katy provoziert Pascal als sie erfährt, dass er Bianca noch immer nicht verführen konnte. Nachdem Oliver und Judith aus den Flitterwochen zurückgekehrt sind, geht Bianca ihnen aus dem Weg. Am liebsten würde sie Oliver nie wieder sehen. Pascal jedoch arrangiert heimtückisch ein einsames Treffen zwischen den beiden. Als sich Bianca und Oliver unvermittelt gegenüber stehen, reagieren beide wie vom Blitz getroffen. Unterdessen forscht Eddie nach Informationen über Helga. Denise erklärt ihm, das Helga nicht wisse, wer der Vater ihres Kindes ist. Helga habe ein Kind gewollt, egal von wem.

