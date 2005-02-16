Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 077

Telenovela Staffel 6 Folge 2 vom 16.02.2005
43 Min.Folge vom 16.02.2005Ab 6

Pascal bemüht sich redlich um Bianca und behauptet vor Oliver, er habe sich in sie verliebt. Oliver scheint gleichgültig darauf zu reagieren. Indem Pascal Bianca erzählt, dass er sich vor Jahren wegen einer unglücklichen Liebe das Leben nehmen wollte, gewinnt er ihr Vertrauen. Unterdessen stellt Bärbel für die Hochzeit den charmanten Aushilfskoch Markus ein und verliebt sich auf Anhieb in ihn. Alexander versichert Ariane, immer nur sie geliebt zu haben und Maren nur auf geschäftlicher Ebene zu vermissen. Er beauftragt Katy mit dem Verkauf seiner Stadtwohnung und stellt ihr eine hohe Provision in Aussicht.

