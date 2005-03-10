Bianca - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 091
Bianca ist gekränkt, weil Oliver ihr dazu geraten hat, Pascal zu heiraten. Sie nimmt sich vor, sich endgültig von Oliver zu lösen und ihr eigenes Leben zu führen. Es widerstrebt ihr, eine Ehe zu führen, die nicht auf Liebe beruht. Als sie jedoch Oliver am Abend Händchen haltend mit Judith am Kamin sieht, nimmt sie Pascals Heiratsantrag doch an. Während sich Judith über Biancas und Pascals Verlobung sehr freut, kann Oliver seinen Schock nur mit Mühe verbergen. Unterdessen hat Bärbel immer noch Liebeskummer, weil Markus sie verlassen hat. Sie möchte ihn wenigstens noch einmal sehen. Denise will unbedingt wissen, was zwischen Eddie und Helga passiert. Helga jedoch betont, dass sie keinen Ersatzvater für ihr Baby braucht. Sie will ihr Kind alleine großziehen.
