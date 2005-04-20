Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 118

TelenovelaStaffel 8Folge 13vom 20.04.2005
Folge 118

Folge 118Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 13: Folge 118

42 Min.Folge vom 20.04.2005Ab 6

Oliver beobachtet eifersüchtig, wie Eddie und Bianca ausgelassen miteinander umgehen. Bevor Bianca wieder zur Arbeit nach Gut Wellinghoff zurückkehrt, beichtet Eddie ihr, dass er Oliver zur Rede gestellt hat, der nun um ihre Krankheit weiß. Judith kann ihre Abreise nach Brasilien kaum erwarten. Am Abend soll ihr und Olivers Abschiedsessen stattfinden. Sofia hegt die Hoffnung, dass Ariane ihre Alkoholsucht überwunden hat und verspricht ihr, bei der Organisation des Sponsorentreffens zu helfen. Alexander hingegen traut Ariane ein solches Treffen nicht zu und bittet sie, es abzusagen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen