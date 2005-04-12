Bianca - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 112
43 Min.Folge vom 12.04.2005Ab 6
Eddie trägt die beinahe erfrorene Bianca in ihre Wohnung und legt sie ins Bett. Bianca hat hohes Fieber, bittet Eddie aber, niemandem zu erzählen, dass sie nicht auf Mallorca ist. Eddie hält Krankenwache und übernachtet auf einem Stuhl neben Biancas Bett. Als sie am nächsten Morgen immer noch hohes Fieber hat, ruft er einen Arzt. Um weiterhin auf Bianca aufpassen zu können, meldet er sich arbeitsunfähig. Derweil verspricht Katy Sven, seinen Liebesbrief an Maren weiterzuleiten. Kaum ist Sven gegangen, liest sie Pascal den Brief laut vor.
