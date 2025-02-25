Tag 1: Die ersten Stunden im Container und der erste Promi-GastJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 2: Tag 1: Die ersten Stunden im Container und der erste Promi-Gast
46 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12
Scharfe Zungen und kluge Analysen: Melissa Khalaj und Jochen Bendel diskutieren gemeinsam mit Reality-Star Matthias Mangiapane über die ersten "Big Brother"-Eindrücke 2025. Und Matthias zieht als erster Promi-Gast auch gleich mit in den Container.
