Big Brother - Die Show

Tag 3: Neuer Einzug und die erste Team-Herausforderung

sixxStaffel 1Folge 4vom 27.02.2025
Tag 3: Neuer Einzug und die erste Team-Herausforderung

Folge 4: Tag 3: Neuer Einzug und die erste Team-Herausforderung

45 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12

Die Bewohner:innen erwartet die erste Aufgabe im Team-Modus. Während sich die Gewinner einen Vorteil erarbeiten, erwartet das Verlierer-Team eine bittere Konsequenz. Für eine große Überraschung sorgt aber auch der Einzug der neuen Bewohnerin Julia.

sixx
