Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 11: Alle gegen Maxime

JoynStaffel 2024Folge 12
Tageszusammenfassung 11: Alle gegen Maxime

Tageszusammenfassung 11: Alle gegen MaximeJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 12: Tageszusammenfassung 11: Alle gegen Maxime

35 Min.Ab 12

Maxime eckt an: Bereits am Morgen schießen sich Yael, Ciara und Maja auf die Wakeboarderin ein. Als Maja und Mateo als Team die erste Nominierungsstimme der Woche vergeben müssen, fällt ihre Wahl - kein Wunder - auf das Container-Küken. "Ich finde, dass du hier in der Gemeinschaft nicht so viel beiträgst". Maximes (Nominierungs-)Rache folgt sofort.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 2 Staffeln und Folgen