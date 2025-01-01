Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Big Brother live - Wer muss um den Verbleib im Container zittern?

JoynStaffel 2024Folge 22
Big Brother live - Wer muss um den Verbleib im Container zittern?

Big Brother live - Wer muss um den Verbleib im Container zittern?Jetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 22: Big Brother live - Wer muss um den Verbleib im Container zittern?

47 Min.Ab 12

Eine aufregende Woche liegt hinter den Bewohner:innen. Die Lebensmittel sind knapp und der nächste Streit übers Essen bricht aus. Das Streitthema: Gehören Haferflocken in die Nudelsoße oder nicht? Gleichzeitig zehrt das Lernen für den Einbürgerungstest an den Nerven und die nächste Nominierung mit anschließendem Exit steht an. Wer muss "Big Brother" nach Woche drei verlassen?

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 2 Staffeln und Folgen