Tageszusammenfassung 29: Neue Flirt-Chance und ein freiwilliger Exit Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 30: Tageszusammenfassung 29: Neue Flirt-Chance und ein freiwilliger Exit
30 Min.Folge vom 02.04.2024Ab 12
Christian genießt seine Streicheleinheiten neuerdings wieder mit Maja. "Das wird nichts Ernstes geben...", versichert er Kumpel Kevin. Maja sieht das anders. Und ein:e Bewohner:in zieht die Reißleine. Angela und Tanja reflektieren inzwischen ihren Streit vom Vortag. Nach Frieden sieht das nicht aus.
Weitere Folgen in Staffel 2024
